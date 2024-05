Akcja strażacka na Kopie Biskupiej. Kolejny turysta wymagał pomocy. Burza sprawiła ogromne problemy

Mężczyzna szedł na Kopę Biskupią czerwonym szlakiem z Jarnołtówka. Ten najbardziej stromy i wymagający szlak na najwyższy szczyt Opolszczyzny prowadzi w gęstym lesie.

Ranny wezwał pomoc na numer alarmowy i już po kilkunastu minutach dotarli do niego strażacy ochotnicy z OSP w Jarnołtówku. Ta jednostka ma na wyposażeniu terenowego quada z przyczepką do transportu rannych. Strażacy na miejscu opatrzyli turystę, a potem przewieźli go do najbliższej drogi, gdzie czekała karetka pogotowia.

W Górach Opawskich nie ma placówki GOPR. W przypadku urazu czy nagłego zachorowania kogoś na wycieczce, na miejsce wysyłani są strażacy. OSP w Jarnołtówku z własnej inicjatywy kilka lat temu przeprowadziło lokalną kampanię społeczną i wygrało gminny budżet obywatelski. Za te pieniądze kupiono quada, a potem przyczepkę do transportu ludzi. Sprzęt okazał się bardzo przydatny, co roku pomaga w ratowaniu kilku turystów.

Gwałtowna burza i gradem spowodowała też zalanie kilkunastu posesji i budynków w Głuchołazach. Woda zalała między innymi szpital przy ul. Skłodowskiej, budynek żłobka, budynek Zespołu Szkół przy Kolonii Kaszubskiej. Duże szkody i chaos komunikacyjny spowodowała także na terenie przebudowywanego odcinka Drogi Krajowej nr 40 w centrum Głuchołaz.