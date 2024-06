Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 26.06

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Borucice od nr 4 do nr 14, oraz od nr 44 do nr 51 2.07 od godz. 8:00 do 15:00

Tarnowiec, od nr 61 do nr 65 oraz od nr 90 do nr 94 27.06 od godz. 8:00 do 15:00

NASIEDLE ul. Zamkowa ,Szkolna, Młyńska, Długa, Bohaterów, Pocztowa i Przepompownia Wody

od 2.07 godz. 8:00 do 4.07 godz. 15:00

powiat kluczborski

Kluczbork, ulice: Lompy, Kilińskiego 1 do 47 i 2 do 44, Fabryczna 1, 3 , 3a i 6 do 18, A. Bożka 1 do 11 i 2 do 14 .

27.06 od godz. 7:30 do 9:00

Kluczbork, ulice: Kilińskiego 9a, 1c oraz przepompownia.

27.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kluczbork, ulice: Lompy, Kilińskiego 1 do 47 i 2 do 44 , Fabryczna 1, 3, 3a i 6 do 18, A. Bożka 1 do 11 i 2 do 14.

27.06 od godz. 13:30 do 15:30

powiat krapkowicki

Gogolin. ulice : Lompy 22-74 oraz 27-69, Skłodowskiej, Bema, Rybacka 5, Kościelna 39-51 oraz 55-59, Zamknięta 2, 3, 4

26.06 od godz. 8:00 do 14:00