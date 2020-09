“Ale to już było!”, czyli wiemy, jaki będzie festiwal w Opolu. Komentarz Radosława Dimitrowa

W ciągu ostatnich 7 lat Maryla Rodowicz była angażowana do festiwalu aż siedmiokrotnie i występowała chyba we wszystkich możliwych konfiguracjach.

Nie wierzycie? No to spójrzmy wstecz.

Recepta na sukces jest w tym przypadku prosta: odmrażamy Marylę Rodowicz i „doklejamy” do niej grupę artystów zaprzyjaźnionych z TVP.

Jeśli natkniecie się w telewizji na transmisję z opolskiego amfiteatru, a podczas oglądania będzie wam towarzyszyć uczucie, że to powtórka programu, nie musi to być mylne wrażenie.

Tym razem zobaczymy naszą artystkę w koncercie "Festiwal, Festiwal! - złote opolskie przeboje".

Taki powtarzalny punkt programu może i miałby swój urok, gdyby towarzyszyły mu koncerty innych artystów.

Ale tutaj ekipa Jacka Kurskiego także jest nieugięta. W tym roku na scenie zobaczymy m.in. Rafała Brzozowskiego, Igora Herbuta, Justynę Steczkowską, Sławka Uniatowskiego, Anię Dąbrowska, Natalię Nykiel i Lanberry.

Co łączy tych wokalistów? Właśnie to, że w ostatnich latach występowali na festiwalowej scenie w różnych konfiguracjach, „doklejeni” do programu obok Maryli Rodowicz. Taka powtarzalność sprawia, że ludzie coraz częściej, zamiast o warstwie muzycznej festiwalu, wolą dyskutować się o tym, jaką sukienkę przywdziała artystka, albo kto jaką miał fryzurę.