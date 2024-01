Artur Kamiński dyrektorem szpitala powiatowego w Nysie. Musi wyprowadzić placówkę z finansowych problemów

Artur Kamiński w listopadzie wygrał konkurs na stanowisko dyrektora ZOZ w Nysie. Wcześniej był wiceprezesem Grupy Azoty ZAK S.A. Nowy dyrektor jest też działaczem PiS, szefuje partii w powiecie nyskim. Sytuację szpitala zna, bowiem od kilku lat przewodniczył Radzie Społecznej ZOZ.

ZOZ w Nysie zatrudnia 1,2 tysiąca ludzi i jest największym pracodawcą w powiecie. Samych pielęgniarek i położnych pracuje tu 350. Od 2022 roku jego sytuacja finansowa gwałtownie się pogarsza. Rok 2022 jednostka zamknęła ze stratą netto wysokości 14,5 miliona złotych, przy budżecie liczącym ponad 160 milionów. Strata będzie wykazana także w roku 2023.

- Mój główny cel, to ustabilizowanie sytuacji finansowej ZOZ w Nysie – mówi portalowi nto.pl Artur Kamiński. - Od razu zająłem się pracami nad projektem realnego planu finansowego szpitala na rok 2024, który w styczniu zamierzam przedłożyć do zaopiniowania przez Radę Społeczną szpitala, a następnie do akceptacji Zarządowi Powiatu w Nysie. W tym planie finansowym będę chciał pokazać takie kierunki działania, aby już w 2024 r. zacząć wychodzić z wynikiem finansowym szpitala na prostą i odwrócić negatywny trend pogarszania się sytuacji finansowej.