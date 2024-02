Autobus z pasażerami jechał zygzakiem. Kierowca miał blisko 2,5 promila. Zatrzymał go przypadkowy kierowca

Jak informuje st. posterunkowy Wojciech Wach z Komendy Powiatowej Policji w Nysie, na jadący slalomem autobus zwrócił uwagę przypadkowy kierowca.

Działo się to na trasie z Wierzbięcic do Węży, w piątek 16 lutego we wczesnych godzinach popołudniowych.

Kierowca osobówki zawiadomił policję o swoich podejrzeniach, a potem udało mu się wyprzedzić autobus i go zatrzymać. Chwilę później dojechał tam patrol policji.

- Badanie alkomatem wskazało, że 60-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego kierował mając blisko dwa i pół promila alkoholu w organizmie – mówi Wojciech Wach z KPP w Nysie.

Autobusem na trasie Nysa – Prudnik podróżowało akurat siedmioro pasażerów, najmłodszy miał 15 lat. Policjanci zawiadomili firmę przewozową, która przysłała na miejsce zmiennika.

Pojazd z nowym kierowcą kontynuował podróż. 60-letniemu kierowcy policjanci zatrzymali prawo jazdy. Za jazdę po pijanemu stanie przed sądem, gdzie grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.