Awaria w cudzie techniki. Ludzie uwięzieni w podziemnym tunelu. Do akcji wkroczyły służby ratunkowe

Do wypadku doszło w sobotę 15 czerwca rano. Elektrownia szczytowo pompowa Dlouha Starne to zespół dwóch sztucznych zbiorników wodnych. Górny znajduje się na wysokości 1350 metrów nad poziomem morze, dolny zbiornik jest ponad 500 metrów niżej. Łączy je kilka tuneli podziemnych, którymi woda jest wypuszczana na turbiny elektryczne, albo zatłaczana do górnego zbiornika.