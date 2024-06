Wypadek karetki na DK 45 między Opolem a Kluczborkiem. Ambulans rozbił się na drzewie

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

- Na razie nie wiemy, czy do wypadku doszło z powodu warunków drogowych, nadmiernej prędkości, czy była to wina kierowcy, czy też może przyczyna techniczna – mówi oficer prasowy.

Decyzją policji samochód został zabezpieczony do oględzin i dopiero one dadzą odpowiedź, co doprowadziło do wypadku.

Oprócz policji na miejscu pracowały: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z KP PSP w Kluczborku, OSP Jasienie i trzy zespoły pogotowia ratunkowego.

Do wypadku karetki doszło na drodze krajowej nr 45 między Lasowicami Wielkimi a Jasieniem.