Bank Pekao 1 Liga Mężczyzn. Weegree AZS Politechnika Opolska wygrał z Niedźwiadkami Chemart Przemyśl [ZDJĘCIA]

Mecz u siebie z jedną z najsłabszych drużyn w lidze miał być dla opolskich koszykarzy szansą na przełamanie po dwóch porażkach z rzędu. Z kolei drużyna z Podkarpacia, która w ostatnim meczu zwyciężyła z HydroTruck Radom, nie zamierzała się poddawać i łatwo oddawać punktów.

Pierwsza kwarta była bardzo zacięta do stanu 17:16, kiedy to Weegree AZS zdobył 8 punktów z rzędu. Do końca tej części meczu utrzymywała się jego kilkupunktowa przewaga. Ostatecznie wynik tej kwarty brzmiał 30:24 dla opolan.

W drugiej kwarcie akademicy dwa razy zdobywali po osiem punktów z rzędu, powiększając swoją przewagę nad lekko zagubionymi rywalami. Do przerwy opolanie prowadzili już 56:36.

W trzeciej kwarcie przewaga opolan jeszcze się powiększyła. Koszykarze Weegree AZS mieli już w tym momencie na swoim koncie 80 punktów i można było zastanawiać się, czy będą w stanie przekroczyć w tym spotkaniu barierę 100 punktów.