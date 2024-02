Bank Pekao 1 Liga. Weegree AZS Politechnika Opolska zdecydowanie lepszy od Niedźwiadków Chemarta Przemyśl

Taki rezultat nieszczególnie mógł dziwić patrząc na to, o co w tym sezonie walczą obie drużyny. Ich cele są diametralnie różne - Weegree AZS liczy się w grze o czołowe lokaty, podczas gdy Niedźwiadki prawdopodobnie do ostatniej kolejki będą zaciekle rywalizować o utrzymanie.

Mimo to początek meczu ułożył się lepiej dla gospodarzy. W 6. minucie to oni wygrywali bowiem 13:8. Drużyna z Opola rozpędzała się dość powoli, ale zdołała to uczynić jeszcze w pierwszej kwarcie. Jej końcówkę rozegrała na tyle dobrze, że finalnie wygrała tą część gry 24:18.

W drugiej kwarcie to już Weegree AZS cały czas znajdował się na prowadzeniu. Zespół z Przemyśla jednak stawiał mu na tyle mocny opór, że na półmetku wcale nie miał jeszcze do opolan dużej straty. Na przerwę obie ekipy schodziły przy prowadzeniu gości 43:36.