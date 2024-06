Barbarzyńca w ogródku. Komentarz Grzegorza Flerianowicza

Mówienie o barbarzyńcach jest w ostatnich czasach częściej domeną prawicy, bo tak często określani są przybysze z Afryki czy Azji, którzy w niezbyt wdzięczny sposób korzystają z gościny w europejskich krajach. Samo zresztą słowo „barbarzyńca” jest silnie połączone z tak demonizowaną przez liberalną lewicę ksenofobią.

Barbarzyńca w oryginalnym, grecko-rzymskim rozumieniu to ktoś obcy, gorszy - równy bardziej niewolnikowi czy nawet zwierzęciu (to ostatnie dziś raczej uchodzić może za komplement niż obelga).

No jest to jest to jeszcze uzasadnione i słuszne, aby w dobie globalizacji, różnorodności, tolerancji itp. mówić tak ostro używając polaryzującego, geograficznego podziału na wschód i zachód? Rozumiemy oczywiście, że Premier Donald Tusk użył przenośni, jednak niejeden Gruzin, Wietnamczyk, Arab, a może nawet Ukrainiec mieszkający w Polsce może czuć się tym zestawieniem urażony. Nie prościej byłoby powiedzieć po prostu, że wschód to Rosja? No może jednak nie, bo jakiś pisowiec, znów zacznie wyciągać zdjęcia z Putinem, mówić o Nord-stream itp.