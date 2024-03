Bardzo ważne zwycięstwo 3:1 Mickiewicza Kluczbork z Chrobrym Głogów. Nie było jednak szybko, łatwo i przyjemnie

Mickiewicz Kluczbork był zdecydowanym faworytem tego spotkania. Goście byli przedostatnim zespołem ligi, co daje im miejsce w strefie spadkowej. Przez wiele czasu utrzymywali się tuż nad "kreską", w ostatniej kolejce wpędzili się w strefę na własne życzenie. W derbach regionu przegrali 1:3 z Gwardią Wrocław, która ich wyprzedziła.

Chrobry jechał do Kluczborka z nadzieją na poprawę nastrojów, jednak Mickiewicz jest w tym sezonie zbyt silny. W ostatnich dwóch kolejkach co prawda przegrał, ale z bardzo mocnymi drużynami: 2:3 wiceliderem Arką Chełm i 1:3 z Avią Świdnik. Dla kluczborczan mecz z Chrobrym miał być okazją do przełamania złej serii. Zajmujący 6. miejsce Mickiewicz miał zrobić także krok do zapewnienia sobie udziału w play-off.

Mickiewicz dobrze rozpoczął mecz. Do połowy seta trwała zacięta walka, ale potem gospodarze odskoczyli rywalom i pewnie wygrali do 20.