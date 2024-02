Barometr zawodów 2024. Ekonomiści, pracownicy biura podróży, fotografowie raczej nie znajdą pracy w zawodzie w województwie opolskim

W województwie opolskim w najtrudniejszej sytuacji są osoby, które wykształciły się w zawodzie ekonomisty. To dlatego, że wiele szkół średnich w regionie przygotowuje do tego zawodu, natomiast to nie wystarczy, by rozpocząć pracę np. jako księgowy lub specjalista w banku.

Do tego w zdecydowanej większości wymagane jest dodatkowo ukończenie studiów wyższych. Osoby, które nie kontynuują nauki w tym kierunku, często rejestrują się w urzędzie pracy i mają problem ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie.

Trudności w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie są też różne według powiatów.

Przykładowo w powiecie strzeleckim jest nadwyżka pracowników obsługi turystycznej, w głubczyckim - cukierników, fryzjerów i rolników; natomiast w powiecie namysłowskim - fotografów, monterów okien i szklarzy oraz pracowników administracji.