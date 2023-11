Bartosz i Karolina Słodkowscy wywalczyli medale mistrzostw Świata w kickboxingu. Na zawodach w Portugalii zdobyli złoto i brąz

To pierwsze mistrzostwa Świata w kickboxingu dla sportowego małżeństwa z Głubczyc. Wcześniej przez lata zdobywali medale najważniejszych imprez na świecie w Taekwondo. Od 2022 r. próbują swoich sił w kickboxingu, co przyniosło kolejne sukcesy. W tym samym roku wywalczyli łącznie cztery złote medale mistrzostw Polski. Przełożyło się to na sukcesy na mistrzostwa Europy, skąd przywieźli srebrne medale.

Małżeństwo wojowników prowadzi Klub Sportów Walki Gorilla w Głubczycach.

Podczas mistrzostw w Portugalii kickboxerzy rywalizują w 6 formułach: Pointfighting, Light Contact, Low Kick, K-1, Kick Light, Full Contact.