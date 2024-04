Bez prądu w opolskim. Gdzie 16.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (16.04 11:05) nie ma prądu w opolskim?

Opole ul. Duszy, Szkolna, Migdałowa, Wodna, Prószkowska od 239 do 249 oraz od 196 do 204, Buhla od 52 do 62 oraz od 17 do 21, Krapkowicka 113, Ligudy od 1 do 9 oraz od 4 do 6, Kentenicha 8 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Wysoka od nr 61 do nr 96. Kolonia Łomnicka nr 68. 16.04 od godz. 9:00 do 14:00

W miejscowości Gierałcice, budynki od numeru 51 do numeru 122. 16.04 od godz. 8:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Kędzierzyn Koźle ul. Kosynierów od nr 27 do nr 42, Wodna, Główna od nr 122 do nr 130 oraz od nr 95 do nr 99, nr 111 18.04 od godz. 8:00 do 11:00

Wyłączeni odbiorcy: Dzielnica ulica Wiejska od nr 50 do nr 87 oraz od nr 1 do nr 7A 17.04 od godz. 9:00 do 14:00

Poborszów ul. Krapkowicka od nr 43 do nr 65 oraz od nr 64 do nr 72, Gościnna, Kolonia 19.04 od godz. 9:00 do 14:00

Bierawa ul. Serżyski od nr 10 do nr 10E oraz od nr 12 do nr 12E, Cicha, Jana Pawła II, Zbożowa, 18.04 od godz. 11:00 do 14:00

Domaszkowice, budynki od 12A do 32 oraz budynki od 127 do 132. 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kozielno, budynki od numeru 38 do budynku nr 66 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od nr 24 do 52 D 23.04 od godz. 11:00 do 15:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od budynku 2 do 158 B 23.04 od godz. 8:00 do 11:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od bud 81 do 156 22.04 od godz. 11:00 do 15:00

W miejscowości Bardno, posesje:123 do 135 22.04 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00

powiat oleski

Sowczyce ul. Oleska od nr 3 do nr 15 , Lubliniecka od nr 10 do nr 12, Nowa od nr 12 do nr 35 . Długa od nr 23 do nr 37. Kolejowa od nr 2 do nr 4.

16.04 od godz. 13:00 do 15:00

Gosławice ul. Lubliniecka od nr 2 do nr 6, Sierakowska, Strażacka, Szkolna, Wiejska od nr 4 do nr 12

17.04 od godz. 8:00 do 15:15