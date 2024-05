Bogacica ma 750 lat. "Obchody jubileuszu miały być skromne, a wyszło z rozmachem"

- Znajdujemy ją w dokumencie księcia śląskiego Henryka IV Probusa, wystawionego w związku z lokacją Kluczborka na prawie flamandzkim – wyjaśniał prelegent. – Książę, zezwalając na lokację miasta, przyznał zasadźcy rozległe terytoria, określił przywileje wójta i mieszczan. Interesujące jest uposażenie wójta. Otrzymał on między innymi las nad Stobrawą, ciągnący się od młyna należącego do Krzyżaków z czerwoną gwiazdą do Czapli (Sczepil) i Bogacicy (Bogatalanta) z prawem zbierania zeń chmielu, wypasania zwierząt, polowania na dziką zwierzynę i rybołówstwa i wszelkich innych użytków. Lasu nie wolno było jednak wycinać ani zmniejszać jego areału.