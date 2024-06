Bogacica ma już 750 lat. Zobacz, jak miejscowość zmieniła się przez ostatnie stulecie

Przez cały czas wioska się powiększała, przybywało ludności, wycinano lasy, a w miejsce powstawały pola i domostwa.

- W związku ze wzrostem liczby mieszkańców stary kościół był za mały, więc pod koniec XVIII wieku wybudowano nową świątynię. Miała 19 na 25 metrów, ale z czasem znów okazała się za ciasna – tłumaczy Teresa Bursy. – Ksiądz proboszcz Paweł Pitach postanowił go rozbudować. Trwało to od 1905 do 1912 roku i w tej formie stoi do dziś. To architektoniczna perełka Bogacicy. Ale mamy szczęście do dobrych proboszczów, którzy dbają o naszą świątynię, a parafianie się do tego z chęcią dokładają.