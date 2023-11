Bolesław Bezeg: Tresują nas ile wlezie od lat

Mam wielką graniczącą z przekonaniem nadzieję, że dziś już żmudnie segregowane, a nawet myte przez nas odpady nie trafiają do jednej ciężarówki, ale faktycznie ktoś niektóre z nich przetwarza na coś pożytecznego. Ale pewności nie ma. Pewne natomiast jest to, że tresura trwa nadal i ma się doskonale.

Wybrane przez nas władze miasta zamiast zgodnie z ideą samorządu działać dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkanców, stale kombinują jak by tu zmusić nas do korzystnych dla nich zachowań. W Opolu trwa od lat konsekwentna akcja likwidacji miejsc, w których można było parkować nie płacąc.

Doszło nawet do tego, że my mieszkańcy dostajemy mandaty za parkowanie na naszym prywatnym, nie należącym do miasta terenie. „Bo to nie są miejsca wyznaczone do parkowania przez miasto” - mówią strażnicy i odsyłają nas do tego pana co to trudno się do niego umówić, a który pod Ratuszem w ostatnich latach zwiększył liczbę miejsc parkingowych dla osób uprzywilejowanych (czytaj: dla zaufanych ludzi prezydenta i pracowników miejskiego biuletynu) z trzech do dziewięciu, jednocześnie zamieniając 16 miejsc parkingowych służących mieszkańcom Rynku od niemieckich czasów, na drewnianą podstawę pod przerośnięte donice. Że niby „ogrody miejskie.”