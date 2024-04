Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 24.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Dziergowice ul. Kolejowa od nr 17 do nr 47 oraz od nr 8 do nr 40, Kwiatowa, Piaskowa, Konopnickiej, Morcinka, Nowa, Krótka, Sosnowa, 29.04 od godz. 8:30 do 14:00

Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska od nr 17 do nr 29 oraz od nr od nr 38 do nr 42. 26.04 od godz. 8:30 do 15:00

Markotów Duży od nr 1 do 17 i od 18A do 20, oraz 21A, 22, 22A. 25.04 od godz. 8:30 do 14:30

Dziergowice ul. Słoneczna od nr 5 do nr 18, Kościelna od nr 1 do nr 6 Dworcowa od nr 21 do nr 31 oraz od nr 34 do nr 42 30.04 od godz. 8:30 do 14:00

Kozielno, budynki od numeru 38 do budynku nr 66 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gręboszów od numeru 22 do numeru 34. 26.04 od godz. 9:00 do 12:00

W miejscowości Piątkowice, posesje: od nr 22 do 47 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kościeliska od 46 do 64 parzyste, od 37 do 71 nieparzyste 24.04 od godz. 8:00 do 14:00

Łomnica ul. Dzierżona od 3 do 11 nieparzyste, od 10 do 18 parzyste

Ślęzany, Góra Brzozowa od nr 121 do 131, Staromieście od nr 37 do nr 43 26.04 od godz. 8:00 do 13:30

Kozłowice Czerwone Osiedle. Kozłowice ul. Dęby od nr 5 do nr 9 ul. Nowa od nr 27 do nr 29. ul. Polna od nr 11 do nr 15. 25.04 od godz. 9:00 do 13:00

Ślęzany, Góra Brzozowa od nr 102 do nr 122B 25.04 od godz. 8:00 do 13:30

Przyrów, ul. Rolnicza, ul. Słoneczna od nr 4 do nr 14, ul. Szkolna od nr 44 do nr 50, ul. Świętej Anny od nr 39 do nr 75 i od nr 42 do nr 60, ul. Piaski od nr 1 do nr 53 i od nr 4 do nr 72, Aleksandrówka od nr 3 do 9 i od nr 2 do 8.

26.04 od godz. 12:00 do 15:00

powiat opolski

Nowa Kuźnia ul. Stawowa od 40 do 44P oraz od 9 do 35

24.04 od godz. 8:00 do 14:00