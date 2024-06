Brutalne pobicie w jednym z klubów nocnych w Opolu. Ofiara trafiła do szpitala

Pod koniec maja, w jednym z opolskich klubów muzycznych doszło do dramatycznej sytuacji. Dwóch mężczyzn, na oczach bawiących się tam osób, bez powodu zaatakowało 21-latka. Agresorzy użyli gazu pieprzowego, dusili i bili po całym ciele młodego mężczyznę. Obrażenia 21-latka okazały się na tyle poważne, że karetka pogotowia zabrała go do szpitala.

- Natomiast napastnicy uciekli - mówi podkomisarz Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego policji w Opolu.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu II Policji w Opolu. Śledczy zabezpieczyli w tej sprawie dowody, przesłuchali świadków i wytypowali podejrzewanych.

- Zebrany w sprawie materiał pozwolił na zatrzymanie 5 czerwca dwóch mężczyzn, mieszkańców Opola. 27- i 37-latek zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze czynu chuligańskiego - dodaje Dariusz Świątczak.

Na wniosek policjantów i prokuratora Sąd Rejonowy w Opolu tymczasowo aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im do 5,5 roku więzienia.