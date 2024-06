W Głuchołazach nie ma już problemu z miejscem w żłobku. Każdy maluch będzie przyjęty

Żłobek w Głuchołazach zajmuje już cały budynek przy Alei Jana Pawła II. Wcześniej mieściły się tu jeszcze biura samorządowe i świetlica socjoterapeutyczna. Świetlicę przeniesiono do nowej siedziby, a opuszczone pomieszczenia przeszły remont i przebudowę. W piątek 21 czerwca uroczyście przekazano je maluchom.

- Po rozbudowie mamy do dyspozycji 125 miejsc w żłobku. Lista rezerwowa jest już pusta, a było na niej wcześniej ok. 30 dzieci. - mówi Małgorzata Zborowska, dyrektor żłobka w Głuchołazach. - Prowadzimy nabór na kolejny rok od września, mam nadzieję jednak, że w każdej grupie zostanie po kilka wolnych miejsc. To było celem naszej modernizacji, żeby utworzyć trochę miejsc rezerwowych.