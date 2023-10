BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 9. kolejki

Zakończyła się ona remisem 2:2, dzięki czemu rewelacyjny beniaminek z Bogacicy utrzymał się na fotelu lidera. Ten niezwykle cenny punkt wyszarpał on jednak w doprawdy niezwykłych okolicznościach.

Zapewnił im go bowiem w ostatniej akcji spotkania ... no właśnie, kto? W oficjalnym protokole meczowym gol została zapisany ... bramkarzowi Damianowi Rozmusowi. W szóstej minucie doliczonego czasu gry do główki skoczyło jednak obok siebie aż trzech zawodników iPrime i chyba tylko oni wiedzą, kto ostatecznie skierował piłkę do bramki. Po obejrzeniu wielu powtórek wydaje się jednak, że nie był to Rozmus.

Na półmetku rywalizacji nic nie zapowiadało natomiast tego, że ostatecznie to iPrime będzie mieć po tym meczu więcej powodów do zadowolenia. Napędzeni ostatnim efektownym zwycięstwem w Pucharze Polski (4:0 z Unią Skierniewice) brzeżanie wyprowadzili bowiem dwa szybkie ciosy i w 17. minucie wygrywali już 2:0, po trafieniach Macieja Rakoczego i Jakuba Kowalskiego. Rezultat ten uległ zmianie po godzinie gry. Wtedy to kontaktową bramkę z rzutu karnego zdobył dla zespołu z Bogacicy Jakub Pielok. A później, w nagrodę za wiarę do końca, zgarnęła ona jedno „oczko”.