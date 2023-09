Plany były dobre, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Pozbycie się kluczowych postaci przyczyną aktualnej pozycji MKS-u Gogolin

- To, co wydarzyło się latem, czyli rozpad drużyny… to już inna para kaloszy. Zarządowi nie udało się utrzymać wszystkich doświadczonych piłkarzy – mówi trener. - Moim celem było zatrzymanie ich w drużynie, a ponadto sprowadzenie trzech, czterech zawodników o określonej jakości, żeby jeszcze bardziej wzmocnić kadrę – wyjaśnia swój niedoszły plan Adrian Pajączkowski.

- Stworzyłem listę z nazwiskami siedmiu zawodników, których koniecznie chciałem zatrzymać w drużynie, żeby móc na nich opierać grę również w trwających właśnie rozgrywkach. Byli to piłkarze kluczowi, stanowiący o sile całego zespołu – wyjaśnia trener. - 4 liga odjeżdża nam finansowo. Niedaleko nas są takie ośrodki jak w Walcach czy Głogówku i nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować w żadnym wypadku – wyjaśnia swoją perspektywę prezes, zaznaczając, że ta tendencja ma miejsce od kilku dobrych lat. Jednak tego lata sytuacja sięgnęła zenitu. - Co roku odchodziło kilku najlepszych zawodników. Nie inaczej było tym razem, z tą różnicą, że ci, którzy odeszli, byli ostatni. Obawiałem się, że tak może być, ale nie mogłem nic z tym zrobić. Nie mamy wsparcia z zewnątrz, dlatego zapraszamy sponsorów do współpracy. Niejedna drużyna z klasy okręgowej już nas wyprzedziła pod kątem budżetu.

- Tak na dobrą sprawę z 17-osobowej kadry odeszło ośmiu zawodników, w tym jeden miał poważne problemy zdrowotne, także odeszło w sumie dziewięciu. Zostało ośmiu chłopaków, którzy dopiero co skończyli wiek juniora lub po prostu byli bardzo młodzi. Tak zaczęła się walka o to, żeby w ogóle stworzyć jakiś zespół i móc wystartować w 4 lidze – kontynuuje trener.

- Część zawodników sama się do mnie zgłosiła. Pozytywne jest to, że chcą rozwijać się w 4 lidze. Widzę jak pracują, na treningach jest znakomita frekwencja, absolutnie nie mogę na to narzekać. Kadra też jest spora, bo liczy 24 piłkarzy. Zwyczajnie brakuje umiejętności i seniorskiego ogrania. W osiemnastce meczowej jest 13/14 młodzieżowców, a nie są to chłopcy z wielkich klubów, świetnie wyszkoleni. Dla większości z nich jest to pierwsze zderzenie z seniorską piłką – mówi Adrian Pajączkowski.