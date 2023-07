Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w Brzegu. Powstaje nowoczesny obiekt o powierzchni 5000 mkw z zapleczem biurowym i socjalnym Sławomir Draguła

Pomieszczenia w hali, która powstaje w Brzegu przeznaczone są do sprzedaży lub wynajmu. Budynek został tak zaprojektowany, by można go było łatwo podzielić na moduły od 500 mkw wzwyż . Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza początkowe koszty inwestycji i daje możliwość dostosowania obiektu do swoich potrzeb, dzięki temu oferta ta może szczególnie zainteresować małe i średnie przedsiębiorstwa.