Budżet obywatelski Głuchołaz. Najwięcej głosów zdobył sierpniowy festiwal reagge „Most Kultury”

Samorząd Głuchołaz od 2021 roku przeznacza część swojego budżetu do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców. W tym roku to kwota 240 tysięcy zł. W ramach „budżetu obywatelskiego” ludzie mogą sami zgłaszać propozycje do dofinansowania, a potem głosować i wybierać.

W tym roku wybory wygrał sierpniowy festiwal „Most Kultury” w Głuchołazach (16 i 17 sierpnia). Jego organizatorzy dostaną 96 tysięcy dofinansowania z części przewidzianej na duże projekty oraz dodatkowo 12 tysięcy z puli na małe projekty. Festiwal poparło 1732 mieszkańców. Na piłkarski plac zabaw oddano ponad 1,5 tysiąca głosów. Najmniejsze zainteresowanie wzbudziła propozycja wykonania kilku nowych murali na ścianach kamienic w Głuchołazach (77 osób).

Miejscowości wiejskie w gminie podzielono na dwa okręgi. W pierwszym okręgu przeważyli mieszkańcy Bodzanowa, którzy dostaną 48 tys. zł. na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. W wiejskim okręgu nr 2 zgłoszono tylko jeden projekt inwestycji w sołectwach Stary Las, Sucha Kamienica, Markowice i Polski Świętów. To zadanie poparły 374 osoby, co było najniższą frekwencją w okręgach.