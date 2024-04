Nowy burmistrz Praszki Włodzimierz Stochniałek do drugiej tury wszedł z 16 głosami przewagi. A potem pokonał rządzącego od 18 lat włodarza

Do drugiej tury wyborów przeszedł pan różnicą zaledwie 16 głosów. Za to w drugiej turze pokonał pan rządzącego od 18 lat burmistrza różnicą ponad 1000 głosów. Potrafi pan to wytłumaczyć?

Sam jestem zaskoczony, ponieważ myślałem, że zwycięzca otrzyma nieco ponad 50 procent głosów. Jarosław Tkaczyński wygrał pierwszą turę, ale na pozostałych kandydatów głosowało 4 tysiące mieszkańców, więc było skąd zdobyć dodatkowe głosy. Dostałem SMS-a od jednego z mieszkańców: "Oddałem głos na młodego", chociaż taki młody to już nie jestem. Niedawno skończyłem 51 lat.

Ale ustępujący burmistrz Jarosław Tkaczyński skończył 65 lat, więc różnica w wieku jest.

Mieszkańcy mówili mi też, że bardzo dobrze wypadłem w debacie przed pierwszą turą. To na pewno pomogło mi wejść do drugiej tury, bo bez tego przecież nie miałbym szans zostać burmistrzem.