Budżet powiatu kluczborskiego przyjęty. Na inwestycje samorząd przeznaczył 35 mln zł

- Budżet powiatu kluczborskiego na 2024 rok zapowiada się jako jeden z największych w historii i będzie wynosił około 142 mln zł – podkreśla starosta Mirosław Birecki. - W 2019 roku, czyli kiedy zostałem starostą, było to około 80 mln zł. Co najważniejsze, na inwestycje przeznaczymy około 35 mln zł.

Aż 18 mln złotych powiat kluczborski wyda w przyszłym roku na remonty dróg. Stanie się tak, dzięki dużym środkom, jakie udało się zdobyć w ramach dofinansowań.

- Z Polskiego Ładu otrzymaliśmy najpierw kwotę 4 mln zł na remonty dróg w miejscowościach popegeerowskich. W następnym naborze dostaliśmy jeszcze ponad 7 mln zł – wymienia starosta. - Oprócz tego udało nam się pozyskać dofinansowanie do remontu drogi w Komorznie (ponad 3 mln zł). Umowa na to zadanie jest już podpisana. Niedawno podpisaliśmy też umowę na remont drogi Jakubowice-Skałągi. Koszt to 3,6 mln zł. Ponadto przygotowujemy się do remontu drogi Gola-Jaśkowice za około 2 mln zł.