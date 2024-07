Burmistrz Prudnika dostał absolutorium, ale także wotum nieufności. To polityczna żółta kartka

Co roku rada gminy kwituje działalność wójta czy burmistrza na dwa sposoby:

Absolutorium oznacza brak zastrzeżeń do gospodarki finansowej i wydatków. Wotum zaufania kończy debatę na temat stanu gminy w roku poprzednim i ma bardziej subiektywny i polityczny charakter.

Zgodnie z wykładnią przepisów rada nie musi nawet uzasadniać swojej uchwały o wotum zaufania czy nieufności.

Za wotum zaufania dla burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka głosowało 10 radnych w 21-osobowej radzie, przy wymaganej większości kwalifikowanej 11 głosów. Zabrakło jednego głosu.

We wcześniejszej debacie na temat raportu o stanie gminy niektórzy radni krytykowali burmistrza np. za to, że nie realizuje ich wniosków i interpelacji, dotyczących drobnych inwestycji w gminie. Wyrażali niezadowolenie, że w Prudniku nie buduje się mieszkań w formule SIM, co się dzieje np. w Nysie czy w Głuchołazach.