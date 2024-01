By służyć do Mszy sprawowanej przez biskupa, trzeba przejść szkolenie. Właśnie trwają zapisy na obowiązkowe warsztaty liturgiczne

Warsztaty liturgiczne to propozycja formacyjna Komisji Liturgicznej Diecezji Opolskiej. Mogą wziąć w nich udział osoby pełnoletnie, które odbyły już kursy ceremoniarskie, są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej, starszymi ministrantami oraz osobami zaangażowanymi w życie liturgiczne swojej parafii.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do posługi podczas liturgii pontyfikalnych, czyli z udziałem biskupa, sprawowanych w diecezji opolskiej.

- Inicjatywę możemy traktować dwukierunkowo. Z jednej strony to zaproszenie do tworzenia grupy przy liturgiach biskupich. Z drugiej, taka formacja liturgiczna jest ubogacająca dla samych osób zainteresowanych. To pogłębienie wiedzy i praktyki przede wszystkim. Te zasoby wiedzy i umiejętności mogą być później wykorzystywane w parafiach – wyjaśnia i zachęca do udziału ksiądz Maciej Skóra, ceremoniarz biskupi diecezji opolskiej.