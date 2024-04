Chcesz 800 plus na dzieci? Zostały tylko dwa dni, żeby złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Komu przysługuje 800 plus

Co się stanie, jeśli ktoś złoży wniosek o 800 plus później?

- Jeśli rodzice wyślą elektroniczny wniosek o świadczenie wychowawcze do 30 kwietnia włącznie, to mogą być pewni, że ZUS będzie wypłacał 800 złotych na jedno dziecko już od czerwca – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS w Opolu.

Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Uwaga: ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

Co się stanie, jeśli ktoś złoży wniosek o 800 plus później?

Jeśli ktoś się spóźni i złoży wniosek po 31 maja 2023 r., to prawo do świadczenia będzie mu przysługiwało od miesiąca, w którym do ZUS wpłynął wniosek.

Świadczenie wychowawcze od 1 stycznia 2024 r. wynosi 800 złotych na jedno dziecko i przysługuje do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia.