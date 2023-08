Chcesz wyglądać w bikini jak modelka? Poznaj te proste triki

- To, co świetnie wygląda na modelce, wcale nie musi być najlepszą opcją dla nas - mówi Małgorzata Kazimierczyk, specjalistka, zajmująca się doborem bielizny. - Atutem Polek jest to, że bardzo często są zbudowane proporcjonalnie i mają piękne wcięcie w talii. Nie tylko panie w rozmiarze XS są atrakcyjne. Pełne, kobiece kształty również mogą prezentować się w bikini zjawiskowo, ale trzeba wiedzieć, jak je dobrać.

Ważne, by nie kierować się jedynie modą, ale również wybierać to, w czym będziemy czuły się komfortowo. Nie kupujmy też biustonosza i majtek w zestawie, ponieważ idealne zgranie góry i dołu może być trudne, a czasami wręcz niemożliwe.

Podstawą jest dobranie odpowiedniej konstrukcji i to zarówno w przypadku biustonosza jak i majtek. Wzornictwo i kolorystyka to kolejny krok - mówi Małgorzata Kazimierczyk. - Paradoks jest taki, że panie o małym biuście zwykle chciałyby mieć większy. Te, którym matka natura dała duży biust, marzą o małym. Dlatego, oglądając katalog, i jedne i drugie stawiają na to, czego pragną, a nie na to, w czym będą świetnie wyglądały.