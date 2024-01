Chciał uniknąć czołówki. Wjechał w zaparkowany samochód. Karambol trzech aut na trasie krajowej nr 41 Krzysztof Strauchmann

Wypadek zablokował na kilka godzin ruch na drodze krajowej Nysa - Prudnik. OSP Wierzbięcice

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środę (24 stycznia) wieczorem na drodze krajowej z Nysy do Opola w rejonie wiosek Wierzbięcice i Piorunkowice.