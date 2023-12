Choinka życzeń w Opolu. Sprawmy, by te święta były wyjątkowe dla wszystkich

Na Choince Życzeń zawisły karteczki z marzeniami osób bezdomnych i potrzebujących. Piotr Koziol z Fundacji Kwitnące Talenty zachęca mieszkańców do przeczytania życzeń, zerwania kartki i spełnienia marzeń zawartych na nich. Następnie zebrane prezenty można dostarczyć do baru mlecznego Starówka (przy nim stoi choinka), gdzie trafią do tych, którzy zgłosili się po pomoc.

- Prośby, które zdobią choinkę Życzeń, są szczególnie wzruszające. Nie są one wymagające, co sprawia, że każdy może znaleźć coś, co chwyci za serce. To niewątpliwie piękny gest, który dodaje magii tym świętom – mówi pomysłodawca Piotr Koziol.

Wiele osób ma konkretne marzenia na te Święta Najczęściej to dzieci z domów dziecka, takie jak mały Adam, które od lat marzą o prostych rzeczach, takich jak zestaw klocków Lego czy przytulenie. Pani Justyna – osoba w kryzysie bezdomności potrzebuje podstawowych rzeczy jak zimowe buty i kurtka, co dla wielu z nas jest oczywistością, ale dla niej to marzenie, które może sprawić, że zimowe dni staną się bardziej znośne.