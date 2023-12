Corotop Gwardia Opole przegrała z Grupą Azoty Unią Tarnów 26:29 w wyjazdowym spotkaniu 16. kolejki Orlen SuperLigi

Przed przyjazdem Gwardii do Tarnowa miejscowa Unia wygrała zaledwie 1 ostatnich 5 spotkań . O ile porażki z Azotami Puławy czy Wisłą Płock były wkalkulowane, to przegrana 24:27 w Ostrowie Wielkopolskim chwały nie przynosi.

Sam mecz dobrze zaczęli gwardziści, którzy po golach Waldemara Kawki prowadzili 2:0. Chwilę później ten zawodnik dostał karę 2 minut i gra się wyrównała. Przed przerwą Unia zdobyła kilkubramkowe prowadzenie. Przed samym końcem tej części meczu opolanie rzucili jeszcze bramkę. Zrobił to Michal Milewski z rzutu karnego.

Przełomowe dla meczu wydarzenia rozegrały się między 34 a 40 minutą, kiedy tarnowianie rzucili 4 bramki z rzędu, nie tracąc żadnej. Natomiast po drugiej stronie boiska Michał Milewski nie trafił karnego. Unia prowadziła już 19:14 i tej przewagi nie oddała. W końcówce co prawda gwardziści rzucili się do szaleńczego odrabiania strat i doszli rywali na 24:26, jednak na więcej nie było ich stać. To gospodarze rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść.

Po przegranej w Tarnowie Gwardia zajmuje 8 miejsce w tabeli, ostatnie premiowane awansem do play-off. Swojego spotkania nie rozegrała jednak Ostrovia, która będzie faworytem w czwartkowym (14.12) meczu z Piotrkowaniniem.

Grupa Azoty Unia Tarnów – Corotop Gwardia Opole 29:26 (15:13)