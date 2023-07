Cuda techniki zaparkowały w Strzelcach Opolskich w sołectwie Mokre Łany. Można było podziwiać prawdziwe cacka

- Zorganizowaliśmy ten piknik, żeby się spotkać, miło spędzić czas i porozmawiać o motoryzacji - mówi Leszek Radoń, jeden z organizatorów.

W trakcie pikniku uczestnicy mogli głosować na najlepszy pojazd. Wygrał "Dzik" – jednoosiowy ciągnik o bardzo nietypowej konstrukcji.

"Dziki" były produkowane w Polsce od lat 60. Żeby maksymalnie obniżyć koszty produkcji, te pojazdy nie miały kabiny, a układ kierowniczy został zredukowany do minimum (kierowca "Dzika" trzyma ręce na uchwytach, które przypominają kierownicę z motoroweru). Pojazd przeznaczony był głównie do do prac w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

Zwycięski egzemplarz "Dzika" przyjechał z Jemielnicy.

Odwiedzający piknik docenili także zardzewiałego fiata 126p. Ten maluch był kilkukrotnym uczestnikiem Złombolu, czyli charytatywnego rajdu po różnych zakątkach Europy.