Czego boją się Ukraińcy? - komentarz Waclawa Grzybowskiego

Włączenie w antymoskiewską kampanię bliskowschodnich beneficjentów rosyjskich ofert, czyli konferencja w Dżedda, to znakomite posunięcie strony ukraińskiej. Rezultaty tego posunięcia prędzej czy później pojawią się. W świetle zbliżających się wyborów w Moskwie, słabnącej pozycji Putina i jego ekipy, problemów z odtwarzaniem siły militarnej, wycofanie czerwonej armii z Ukrainy coraz bardziej nabiera realnych kształtów.

Jednak wiarę w jednoznaczne zwycięstwo nad Rosyjską Federacją osłabiają reakcje zachodu na manipulacje samej Moskwy. Do końca nie wiemy czym był bunt Prygożyna. Mógł jednak być częścią akcji dezinformacyjnej, aktem desperacji ze strony kremla. Ukraina otrzymała już zapewnienie o ogromnej pomocy finansowej.

Ale wcześniejsza powolność zachodnich sankcji nakładanych na Rosję i dostaw broni dla Ukrainy dała kremlowi czas na częściowe odbudowanie swojego potencjału. Pomnożyła liczbę ofiar tej wojny. Tak jak widzimy to obecnie walka z armią sowiecką przynosi ogromne, ponure żniwo śmierci. To zaś z pewnością budzi lęk wśród Ukraińców. Podważa zaufanie do zachodnich sojuszników.