Czwarta porażka z rzędu PSG Stali Nysa. Tym razem przegrała 1:3 ze Skrą Bełchatów w meczu 18. kolejki PlusLigi

Mecz w Bełchatowie zapowiadał się bardzo interesująco. Stal miała zaledwie 1 punkt więcej od Skry. Nysanie mogli się poszczycić bardzo dobrą jesienią. Po 15. kolejkach zajmowali 7. miejsce w tabeli. Potrafili sprawić kilka niespodzianek i do końca bili się o udział w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski. Siatkarzom Stali zabrakło tylko 1 punktu, żeby walczyć o to trofeum (do ćwierćfinału weszło tylko pierwszych 6 zespołów w ligowej tabeli).

Początek meczu był niezwykle wyrównany. Do połowy pierwszej partii gra toczyła się punkt za punkt, potem jednak siatkarze Skry Bełchatów odskoczyli na 16:12. Po chwili goście doszli rywali na jeden punkt straty, jednak końcówka należała do 9-krotnych mistrzów Polski.

Początek drugiego seta należał do żółto-niebieskich, którzy prowadzili 14:12. Chwilę potem to Skra wyszła na prowadzenie. W nerwowej końcówce więcej spokoju zachowali goście, którzy wygrali 25:22 i doprowadzili do remisu 1:1 w całym meczu.

O trzecim secie ekipa Stal chciałaby jak najszybciej zapomnieć. Ich gra się nie kleiła i nysanie w pewnym momencie przegrywali już 13:22. Ostatecznie przegrali do 17.