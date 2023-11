Czy Unia Europejska zostanie państwem federalnym?

Sprawę mocno bagatelizuje inny polityk nowej parlamentarnej większości, senator PSL Jan Filip-Libicki, który napisał w mediach społecznościowych, że podsłuchał rozmowy posłów PiS w sejmowej kawiarence, gdzie z ich strony pojawiły się obawy o przyszłość państwa. „Siadłem sobie dzisiaj w barze za kratą. Słuchałem, jak rozmawiali między sobą parlamentarzyści PiS. Oni naprawdę w to wierzą, że teraz będą rozbiory Polski, dyktatura i Finis Poloniae. Zupełnie nie rozumieją, że właśnie ta metoda doprowadziła ich do porażki” - stwierdził senator Libicki.

W tym problem. Polityk PSL ma tylko poniekąd rację, twierdząc, że z tego powodu PiS nie posiada większości w Sejmie. Problem jest ważny, jednak był źle komunikowany, a druga strona, jak pokazuje przykład senatora Libickiego, po prostu go lekceważy. Najlepiej mówić o Unii Europejskiej w samych superlatywach, przyjmować wszystko jak leci i cieszyć się, że jesteśmy w tym zaszczytnym gronie, zwłaszcza, że lada moment, będziemy płatnikiem netto w UE, czyli Polska zacznie wpłacać do budżetu wspólnoty więcej niż otrzyma. Klawo, prawda?

Ja uważam, że należy o sprawach zmian planowanych w Unii Europejskiej rozmawiać jak najwięcej. Zawsze twierdziłem, że trzeba się spierać rzeczowo w kwestiach fundamentalnych, problem w tym, że często osoby, które przytłaczają argumenty oponentów, wolą sprawę przemilczeć, albo straszą. A to będzie Polexit, a to nas wyprowadzą ze wspólnoty, a może nam ktoś za takie gadanie obetnie fundusze unijne. Osoby tak wiele mówiące o konieczności budowania silnego państwa, o tym jak ważna jest debata publiczna, w kwestiach UE, często po prostu wolą siedzieć w kącie bądź straszyć. Zamiast po prostu dyskutować, a sprawa jest poważna.

Wystarczy wymienić najważniejsze założenia zmian, czy poprawek, których łącznie jest 267 do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) oraz uzasadnienia w „Projekcie sprawozdania w sprawie wniosków Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany traktatów” (2022/2051 (INL). Co ciekawe autorami zmian są w głównej mierze niemieccy europosłowie, co jasno wskazuje, w którym kierunku może zmierzać w przyszłości Unia Europejska.

Zmiany w Traktatach mają całkowicie zlikwidować obowiązującą od lat zasadę jednomyślności, co może uderzyć w kraje małe i średnie. Dotychczas każde państwo mogło postawić weto. Nie zgodzić się na ten czy inny projekt. Po zmianach wszystko będzie można przeprowadzić większością kwalifikowalną, gdzie siła głosu będzie liczona liczbą obywateli danego kraju. Czyli głos Niemiec będzie ważył najbardziej. Inne plany autorów zmian w Traktatach to: zburzenie dotychczasowej równowagi międzyinstytucjonalnej poprzez zwiększenie ponadnarodowych organów takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski czy TSUE; przekształcenie Komisji Europejskiej w Europejski Organ Wykonawczy (to już źle brzmi), gdzie część państw nie będzie mieć udziału, bo liczba komisarzy ma zmniejszyć się do 15; narzucenie lewicowego światopoglądu każdemu z państw członkowskich, konieczność natychmiastowego wprowadzenia Euro; wprowadzenie mechanizmu karania państw, które nie stosują się do umów zawieranych przez UE; czy mechanizm karania państw za niepodporządkowanie się decyzjom większości.

Jak się Państwu podobają takie zmiany?