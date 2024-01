Darek Rodewald z Olesna znów startuje w Rajdzie Dakar. Już trzy razy wygrał ten najtrudniejszy rajd świata

Darek Rodewald startuje w Dakarze już po raz czternasty! To skromny mechanik z Olesna niespodziewanie jest nie tylko najbardziej doświadczonym, ale też najbardziej utytułowanym Polakiem na Dakarze. Już bowiem trzy razy wygrał ten najtrudniejszy rajd na świecie! W tym w zeszłym roku, dlatego teraz broni tytułu.

Kiedy 1 stycznia większość ludzi odsypiała szaleństwa sylwestrowej nocy, Darek Rodewald wylatywał z holenderskiego Eindhoven do Arabii Saudyjskiej, gdzie już w piątek (5 stycznia) wystartuje 46. Rajd Dakar, najsłynniejszy i najtrudniejszy rajd na świecie.

Niespodziewanie to mechanik z Olesna Darek Rodewald jest najbardziej utytułowanym polskim rajdowcem. Przyjechał do Polski i dzisiaj (30 października) można z nim się spotkać w Miejskim Domu Kultury w…

- Ciężarówki zawsze miały numerację od pięćsetki, ale w tym roku przesunęli numery od sześćsetki. My jako zwycięzcy z zeszłego roku mamy numer 600. Uwielbiam szóstki, dlatego uznaję to za dobry znak! Mam kilka aut z 1966 roku, w tym Volkswagena Karmann Ghia, strażackiego Stara oraz stare motocykle. Szóstkę mam w numerze domu, a mój starszy syn Sebastian urodził się 6.6.2006 roku - mówi Darek Rodewald. - Szóstka zawsze mi towarzyszyła i kojarzy się bardzo dobrze!

Na filmach i zdjęciach z Rajdu Dakar 2024 trzeba wypatrywać ciężarówki Iveco Powerstar Strator Torpedo z numerem bocznym 600. To właśnie mechanik z Olesna jest jej głównym konstruktorem. Bo rajdowa ciężarówka z seryjną ma tyle wspólnego, że również ma cztery koła i kierownicę. Wszystko inne jest zmodyfikowane.

W Rajdzie Dakar 2024 holenderski Team de Rooy wystawia w sumie na starcie 3 swoje ciężarówki oraz jedną z kategorii Dakar Classic, czyli samochodów zabytkowych. To replika ciężarówki Bull z dwoma silnikami i dwiema kabinami, którą jan de Rooy startował w rajdzie Paryż - Dakar w 1985 roku.

To jednak załoga z Darkiem Rodewaldem w składzie będzie walczyła o zwycięstwo w Rajdzie Dakar 2024.

- Spróbujemy obronić Złotego Beduina (puchar za wygranie Rajdu Dakar). Presja jest ogromna, najtrudniej jest utrzymać się na szczycie. W każdej branży - mówi Darek Rodewald. - Na pewno będzie to ciężki rajd, dużo maratonów wytrzymałościowych. To są dwa tygodnie jazdy po pustyni.

Jak będzie wyglądać Rajd Dakar 2024

46. Rajd Dakar rozpocznie się 5 stycznia 2024 r., a zakończy 19 stycznia 2024 r. Już po raz piąty zostanie zorganizowany w Arabii Saudyjskiej.

Trasa rajdu mierzy prawie 7900 kilometrów, z czego 4727 km to odcinki specjalne. Start będzie w mieście AlUla, a meta w Yanbu na wybrzeżu Morza Czerwonego. Zaplanowano 12 etapów oraz prolog.

Rajd Dakar nazywany jest najtrudniejszym rajdem świata, dlatego organizatorzy przygotowali trasy przez środek arabskiej pustyni. To największa pustynia piaszczysta na świecie, gdzie wydmy dochodzą nawet do 300 metrów wysokości! To prawdziwe góry piasku, które ciężko pokonać samochodem.