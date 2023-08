Do matury po raz drugi. Najwięcej osób poprawiało egzamin z matematyki

Na Opolszczyźnie do sierpniowej poprawki przystąpiło 722 maturzystów, z czego 166 w samym Opolu. Egzaminy pisemne poprawiały 672 osoby, a 50 ustne. Egzaminy zdawano w dwóch formułach. Arkusze egzaminacyjne absolwentów techników mających za sobą naukę w gimnazjum (formuła 2015) różniły się od tych, które otrzymali absolwenci liceów po 8-letniej nauce w szkołach podstawowych (formuła 2023).

Maturzyści, którym nie powiodło się na jednym egzaminie maturalnym podczas majowej sesji, mieli prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego organizowanego w sierpniu. To swoista deska ratunku, dzięki której mają szansę aplikować na studia i podjąć naukę jeszcze w tym roku.

Matura poprawkowa rozpoczęła się 22 sierpnia 2023 roku o godz. 9.00. Przystąpili do niej uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu z części obowiązkowej, a więc języka polskiego, matematyki czy…

Więcej osób przystąpiło do egzaminu w formule 2015. Było ich 596, z czego w Opolu 135. 554 opolskich maturzystów poprawiało egzamin pisemny, a 42 - ustny. Najgorzej podczas majowej matury wypadła matematyka, z której egzamin poprawiało aż 493 maturzystów. 54 - język polski pisemny, 34 - język angielski pisemny, 11 - język niemiecki pisemny.

Do egzaminu w formule 2023 podeszło w województwie opolskim 126 absolwentów liceów, z czego 24 w Opolu. Grupa 118 po raz drugi przystąpiła do egzaminu pisemnego. W tej formule również najwięcej było osób podchodzących drugi raz do egzaminu z matematyki - 86. Egzamin z języka polskiego pisemnego poprawiało 23 maturzystów, z języka angielskiego pisemnego - 15, języka niemieckiego pisemnego - 2. Ponadto 8 osób poprawiało egzamin ustny.