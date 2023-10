Dobrodzień Classic Festival 2023. To były 4 koncerty w czterech miejscowościach. Wielki świat opery na małej Opolszczyźnie [ZDJĘCIA] Mirosław Dragon

Skoro Opolanie rzadko odwiedzają operę, to opera co roku odwiedza nas. Wszystko dzięki Piotrowi Lempie z Dobrodzienia, który od kilkunastu lat przywozi do nas gwiazdy scen operowych i organizuje koncerty w kolejnych miastach.