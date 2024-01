Oleski Festiwal Kolędujących Rodzin. Na tym festiwalu w Oleśnie kolędują dzieci z rodzicami, dziadkami i wujkami

To jest niezwykły festiwal, polegający na rodzinnym kolędowaniu dzieci i młodzieży z rodzicami, wujkami, dziadkami etc.

- Ideą tego festiwalu jest to, żeby całe rodziny występowały na scenie - mówi Irena Żołędź, wieloletnia nauczycielka w szkole muzycznej I stopnia w Oleśnie. - W szkole muzycznej wygląda to tak, że to rodzice przyprowadzają do szkoły dzieci, a potem to dzieci mobilizują mamy i tatusiów, żeby też uczyły się gry na instrumentach. Niektórzy do wspólnego muzykowania zachęcają też dziadków i babcie, wujków i ciocie, kuzynów. To jest muzyczna integracja rodzinna.