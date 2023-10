Dostali mandat za Rajd Niepodległości. Bez zgody przemaszerowali szlakiem przez rezerwat przyrody

Przed tygodniem do komisariatu policji w Głuchołazach został wezwany prezes Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz. To miejscowe stowarzyszenie, które zajmuje się promocją i rozwojem miasta. Od prawie 10 lat TPG organizuje Rajd Niepodległości z Głuchołaz do czeskiego Jesenika, żeby przypomnieć polskich działaczy niepodległościowych, którzy w XIX wieku leczyli się w uzdrowisku Jesenik.

11 listopada 2022 roku o 8 rano około stu uczestników takiego rajdu wymaszerowało spod głuchołaskiego pomnika Weteranom Walk o Niepodległość. 20 minut później, w drodze do granicy, przemaszerowali żółtym szlakiem turystycznym krótki odcinek, prowadzący przez rezerwat przyrody „Nad Białką”. Ktoś sfilmował ich przemarsz i zawiadomił władze, że w rezerwacie przyrody zorganizowano imprezę sportowo – rekreacyjną, bez zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Faktycznie, ustawa o ochronie przyrody (artykuł 15) wprowadza taki wymóg na terenie rezerwatów przyrody, czego działacze TPG nie wiedzieli lub nie dopilnowali.