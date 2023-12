Drogowy Gang Olsena w Strzelcach Opolskich. Jeden kierowca holował drugiego, ale ani jeden nie miał prawa jazdy

Głupota dwóch mieszkańców Strzelec Opolskich była tym większa, że obaj jechali w samochodach z kobietami, które posiadały prawa jazdy!

- Obie pasażerki powiedziały policjantom, że osobowy volkswagen uległ tego samego dnia awarii, jednak one razem bały się kierować samochodami w trakcie ich holowania - relacjonuje mł. asp. Dorota Janać. - Nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, obie namówiły swoich partnerów, by to ono wsiedli za kierownicę, a tym samym namówiły ich do złamania sądowego zakazu.