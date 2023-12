Afera korupcyjna w ratuszu i Big Ben na kominie Elektrowni Opole. O tym pisała "Nowa Trybuna Opolska" 20 lat temu Mirosław Dragon

Zajrzeliśmy do gazet z 2003 roku. Niby był już XXI wiek, ale to były jeszcze całkiem inne czasy. Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, a Opole było wstrząsane aferą korupcyjną w ratuszu. Zobacz, czym 20 lat temu żyło Opolskie.