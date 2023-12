Duże pieniądze na rehabilitację i ratownictwo. Podpisano umowy na realizację dotacji

Dokładna kwota, jaka trafi do OCR w Korfantowie to 3 090 390 złotych. Przeznaczona zostanie na zakup robota ortopedycznego wraz z akcesoriami do wykonywania skomplikowanych zabiegów na stawach kolanowych i biodrowych.

- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wchodzi w nową erę. Tradycyjna rehabilitacja i zabiegi są już przeżytkiem, wprowadzamy teraz nowe formy zabiegów. Zakupiony zostanie robot do wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki, jego koszt to około 2,5 miliona złotych – informuje Wojciech Machelski, prezes OCR w Korfantowie.

Pieniądze z budżetu województwa opolskiego trafią również do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Otrzyma ono prawie 70 tysięcy złotych, które przeznaczone zostanie na zakup 13 specjalistycznych termometrów do pomiaru temperatury głębokiej.