Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Opolu. Opolanie spotkali się na skwerze Solidarności

- To jest ważne, żebyśmy przychodzili w to miejsce, bo zawsze ktoś się zainteresuje, co ta grupka ludzi tutaj robi. 13 grudnia to jest jedna z tragiczniejszych dat w historii najnowszej Rzeczypospolitej, ale też taka, o której powinniśmy pamiętać – mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego. - Jestem przekonany, że nawet jeżeli chociaż 10 osób zatrzyma się i dowie się, dlaczego się tutaj spotykamy i co się wydarzyło 13 grudnia, to już będzie ważne.