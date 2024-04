Dużo hip-hopu i mocny rock, a do tego Feel. Znamy program tegorocznych Dni Kluczborka

Od kilku lat jest tradycją, że Dni Kluczborka odbywają się na tydzień przed pierwszym wakacyjnym weekendem. W tym roku przypada on na 14 i 15 czerwca.

I tak w sobotę 14 czerwca oficjalnie Dni Kluczborka rozpocznie rockowo-hiphopowa grupa Berek. Po niej wystąpią zespół PlanBe i gwiazda wieczoru, czyli Smolasty.

Następnie zaplanowano Kluczborską Noc Didżejów.

- Piątkowy program jest bardzo pod młodych ludzi. Kluczborska młodzież przychodziła do mnie z różnymi sugestiami i postanowiliśmy wziąć je pod uwagę. Przede wszystkim chcieli Smolastego, bo jest popularny, na czasie – mówi Jarosław Paluch, dyrektor Centrum Kultury w Kluczborku, które jest głównym organizatorem imprezy. – Dlatego od września rozmawiałem z menedżerem artysty. Bardzo trudno mi było go przekonać, aby zagrał w takim niewielkim mieście jak Kluczbork, ale w końcu się udało. Tak samo na Kluczborską Noc Didżejów zaprosiliśmy Prisoners Show. To też jest gwiazda, która robi niesamowite widowisko. Pozyskaliśmy sponsora na ich występ.