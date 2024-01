Dyrektor nyskiej szkoły artystycznej zmieni regulamin internatu. Niefortunny zapis może zdobyć tytuł statutowego absurdu roku

Kontrowersje wzbudził punkt regulaminu internatu w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, zatwierdzonym przez dyrektora Mirosława Żurawskiego. W rozdziale II ósmy punkt mówi, że mieszkańcy internatu uczestniczą w zajęciach dodatkowych (kursach, korepetycjach, kołach zainteresowań) po pisemnym potwierdzeniu rodziców i po zaakceptowaniu przez dyrektora szkoły. Wyjście na dodatkowe zajęcia w czasie wolnym ucznia może się odbyć tylko za zgodą dyrektora.

Taki zapis zwrócił uwagę ogólnopolskiego Stowarzyszenia Umarłych Statutów, które broni praw uczniów i tropi przykłady bezpodstawnych nielegalnych zapisów w różnych szkolnych regulaminach, statutach czy zarządzeniach. W opinii przedstawicieli stowarzyszenia, to zapis bezprawny, ingerujący we władzę rodzicielską, dyskryminujący mieszkańców internatu i sprzeczny z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.

- To niefortunny zapis. Zmienimy go. Nie kwestionuję prawa uczniów i mieszkańców internatu do udziału w zajęciach dodatkowych za zgoda ich rodziców. Chodzi nam tylko o to, aby wychowawca w internacie był powiadomiony, gdzie przebywa uczeń i kiedy powróci, bo to wychowawca ponosi odpowiedzialność za ucznia. W ten sposób doprecyzujemy zapis – mówi NTO dyrektor szkoły Mirosław Żurawski.