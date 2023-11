Dzieci coraz częściej nie potrafią cieszyć się z życia. Na uniwersytecie WSB Merito trwa forum o problemach psychicznych najmłodszych

- Rodzice powinni przede wszystkim ze swoimi dziećmi być. Tylko problem polega na tym, że taki przeciętny rodzic nie ma ani czasu, ani - co przerażające – chęci, żeby ileś godzin każdego dnia towarzyszyć swojemu dziecku i razem z nim realizować większość obowiązków domowych oraz uczestniczyć w aktywnościach ważnych dla dziecka. Mamy kilkanaście lat, żeby dać dzieciom siebie. Jak to dziecko będzie miało 19 lat, to nie będzie już chciało iść z rodzicem do kina czy na spacer – opowiada dr Aleksandra Piotrowska - Mówimy często, że mamy zbyt dużo obowiązków zawodowych, żeby znaleźć czas dla dziecka. No ale dlaczego, tak ciężko pracujemy? No właśnie dla dobra dzieci. Z tym że jakoś się zapętliliśmy w tej pracy, a rezultat jest taki, że kondycja psychiczna zarówno dzieci, jak i pokolenia dorosłego nie jest taka, jaką chcielibyśmy mieć – dodaje.