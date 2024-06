Dzieci z syndromem ważki mają szansę na lepsze życie. Psycholog z Opola wzięła udział w obiecujących badaniach

- Wzięło w nich udział 8 rodzin z Polski, które pokonały ponad tysiąc kilometrów, by szukać ratunku dla swoich pociech. To najczęściej była podróż samochodami z dziećmi z niepełnosprawnościami na pokładzie, ale oni wiedzieli, że wyniki tych badań mogą skutkować przełomem w leczeniu – podkreśla Joanna Wawrzyniak. – W naszym szpitalu, jako jedni z nielicznych, przeprowadzamy badania skalą Bayley, która w Polsce jest mało popularna, chociaż na świecie to złoty standard, jeśli chodzi o badanie małych dzieci. Skala ta jest pożądana w środowisku naukowym, ze względu na to, że daje porównywalność wyników z różnych krajów świata.